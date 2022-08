Waterschap Rivierenland plaatst opnieuw extra pompen

10 aug, 16:24

Algemeen 1.168 keer gelezen

REGIO • Waterschap Rivierenland plaatst morgen, donderdag 11 augustus, nog vier extra pompen. Eerder plaatste het waterschap ook al extra pompen om de droogte in het gebied te bestrijden.

De vier extra pompen komen bij Genderen, Tiel, Zoelen en Geldermalsen. Het waterschap doet dit om het beschikbare water zo goed mogelijk over het rivierengebied te verdelen. Zie bijgaand kaartje voor een deel van de extra locaties.

Sloten droog

Het waterschap doet er alles aan om sloten en vaarten op peil te houden, maar ziet toch dat op bepaalde plekken in het rivierengebied sloten droogvallen.

Linge

Eerder verlengde het waterschap het drijvend gemaal De Pannerling bij Doornenburg, om water in de Linge te pompen. De Linge is de belangrijkste aanvoer van water in de Betuwe en Vijfheerenlanden.

Daarnaast werd al eerder een extra pomp geplaatst bij Lienden (gemaal Bontemorgen). Ook bij het Kuijkgemaal in Randwijk wordt water van de Nederrijn naar de Linge gepompt.

Sluizen Merwedekanaal

Om water te sparen, schutten de sluizen van het Merwedekanaal in Vianen en Gorinchem minder. Bij het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam mondt de Linge via het Kanaal van Steenenhoek uit in de Merwede. Als het nodig is pompt het Waterschap hier water terug op de Linge.

Kinderdijk

Via de Elshoutsluis bij Kinderdijk laat het Waterschap bij vloed water in vanaf de Lek. Hierbij wordt gelet op het zoutgehalte van het rivierwater. Dat zit nu nog onder drempelwaarden.

Kades en dijken

Bij droogte kan het nodig zijn om dijken en kades te inspecteren. Dit geldt vooral voor de kades die een ondergrond van veen hebben. Deze zijn kwetsbaar bij droogte. In de Ablasserwaard is het nu nog niet nodig om de deze kades te inspecteren. Tijdens inspecties in de droge zomer van 2018 werd duidelijk welke locaties gevoelig zijn voor droogte. Die locaties zien er goed uit, meldt het Waterschap.