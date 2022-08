Feestelijke opening Thomassjop in Streefkerk

16 aug, 09:20

STREEFKERK • De Thomassjop, de dagbesteding van de bewoners van Thomashuis Streefkerk, wordt op donderdag 25 augustus officieel geopend. Dit zullen de bewoners op een feestelijke manier gaan doen in samenwerking met burgemeester Theo Segers.

Belangstellenden zijn van harte welkom om tussen 15.30 en 17.30 uur dit feestje mee te vieren. Onder het genot van een hapje en een drankje kan men dan gelijk de Thomassjop bekijken, kennis maken met de bewoners en natuurlijk zien wat voor moois zij allemaal maken.

De Thomassjop, gevestigd aan de Kerkstraat 12 in Streefkerk, bestaat al twee jaar, maar is vanwege corona nog nooit officieel geopend. De Thomassjop is de dagbesteding van Thomashuis Streefkerk. Hier wonen negen mensen met een verstandelijke beperking. In de Sjop zijn zij drie dagen in de week aanwezig en maken er allerlei leuke dingen.

“Maar we doen nog meer, zoals zwemmen, het onderhouden van de Kerkstraat, bakken en koken”, vertelt Lisenka Vierhoven van de Thomassjop. De Thomassjop is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.15 tot 15.45 uur.