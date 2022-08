Musica Pro Deo gaat oratorium Het Nieuw Jeruzalem instuderen

8 aug

MEERKERK • Vanaf woensdag 24 augustus gaat Regiokoor Musica Pro Deo het Oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’ instuderen.

Dit gebeurt onder leiding van onze nieuwe dirigent Nelly van den Broek. Het koor beidt de mogelijkheid om als projectlid dit stuk met het koor in te studeren. Het concert vindt plaats op zaterdag 19 november in de Herv. kerk in Meerkerk.

Het oratorium is gecomponeerd door Johan Bredewout. In dit oratorium wordt in grote lijnen het visioen gevolgd van de apostel Johannes op Patmos uit De Openbaring van Johannes.

De teksten worden echter afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament en uit de Evangeliën.

Zo komt de werkelijkheid van het ‘aardse’ Jeruzalem in schril contrast te staan tot het Nieuwe Jeruzalem waar Johannes van schrijft. En zo wil dit werk een uitdrukking zijn van het intense verlangen van de gelovigen aller tijden die, vertrouwend op Gods Woord, uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken.

Alle tranen zullen dan gedroogd zijn als de gelovigen uit alle windstreken samenstromen in het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, waar Christus als koning heerst.

De repetities zijn elke woensdag van 20.10 tot 22:00 uur. Vooraf staat vanaf 19:45 uur de koffie/thee klaar. Locatie: Energieweg 1 in Meerkerk. De financiële bijdrage voor deelname bedraagt 30 euro. Voor opgave om mee te zingen en meer informatie: musicaprodeo@outlook.com. Zie ook www.musicaprodeo.nl.