FOTOREPORTAGE + VIDEO’S

Noordeloos laat zich in optocht van haar kleurrijkste kant zien

30 jul, 21:37

Algemeen Fotoseries

NOORDELOOS • ‘Kleurrijk Noordeloos’ is het thema van de feestweek die vrijdag is begonnen. Het thema kwam zaterdag volledig uit de verf in de allegorische optocht.

‘Hoe kleurrijk een dorpie ken wezen’. Noordeloos liet het in het verleden al dikwijls zien en is het bepaald nog niet verleerd. De optocht, met 34 deelnemers, was een kijk meer dan waard!

Uitslag kleine karren:

1) De Nachtkaartjes

2) Meccano Angels

3) Overslingeland goes flower power



Uitslag grote karren:

1) Zendpiraten

2) MC Zatudaruh Noordeloesoe

3) In d’n Olie