AMEIDE • Een paraglider is vrijdagmiddag in een sloot terecht gekomen in een weiland langs de Aaksterveldsesteeg in Ameide. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

Het slachtoffer was na het ongeval nog aanspreekbaar, meldde de politie na afloop van het incident. Een traumahelikopter, die opgeroepen was, hoefde verder niet in actie te komen.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.