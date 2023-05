Oasen: Lager drinkwatergebruik door stijgende energieprijs

8 uur geleden

REGIO • In 2022 leverde Oasen in totaal 47,2 miljard liter drinkwater. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2021 waarin het drinkwaterbedrijf 47,9 miljard liter verpompten.