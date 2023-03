Ruim 30 hulpverleners op pad voor kinderfiets bij sloot Groot-Ammers

ma 13 mrt. 2023, 12:10

GROOT-AMMERS • Ruim dertig hulpverleners zijn maandag 13 maart met spoed uitgerukt voor een kinderfietsje dat aangetroffen was bij een sloot langs de Wilgenweg in Groot-Ammers.

De brandweer kwam onder meer met een oppervlaktereddingsteam, een tankautospuit en duikers ter plaatse. Ook de ambulancedienst was aanwezig. In de sloot werd gezocht, maar er werd niemand aangetroffen. Het kinderfietsje is door de vader van de jeugdige eigenaar mee naar huis genomen.