Brandweer voorkomt escalatie bij schoorsteenbrand in Hoogblokland

58 minuten geleden

HOOGBLOKLAND • De brandweer heeft zaterdagavond een schoorsteenbrand in een woning aan de Dorpsweg in Hoogblokland in de kiem kunnen smoren.

De brandweer van Arkel heeft in samenwerking met de brandweer van Hoornaar en met de hoogwerker van de brandweer van Gorinchem snel en goed kunnen ingrijpen, waardoor verdere escalatie kon worden voorkomen. Er waren meerdere hotspots rondom het schoorsteenkanaal die werden aangepakt door de brandweerlieden.