Man (43) valt van hoogwerker bij bedrijf in Groot-Ammers

34 minuten geleden

GROOT-AMMERS • Bij een bedrijfsongeval op het industrieterrein Gelkenes in Groot-Ammers is donderdagmiddag 10 november een 43-jarige man gewond geraakt.

De man uit Ameide viel tijdens werkzaamheden aan de Ambachtsweg van een hoogwerker. Hulpdiensten rukten vervolgens naar het slachtoffer, ook het Mobiel Medisch Team van de traumahelikopter werd ingezet.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, zo laat een politiewoordvoerder weten. Hoe de man er nu aan toe is, is bij de politie niet bekend. De arbeidsinspectie is ter plaatse gekomen voor onderzoek.