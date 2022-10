update

Zolderverdieping van bedrijfspand in Noordeloos ingestort

wo 5 okt, 14:26

NOORDELOOS/HOORNAAR • Aan De Vort in Noordeloos, het industrieterrein vlakbij het dorp Hoornaar, is woensdagmiddag 5 oktober de zolderverdieping van een bedrijf ingestort.

Hulpdiensten gingen in grote getalen naar het bedrijf aan De Vort in Noordeloos, waar bleek dat rond 12.45 uur een deel van de zolderverdieping het had begeven, waarschijnlijk doordat er teveel materiaal op de zolder lag opgeslagen.

Door de instorting ontstond ook een kleine gaslekkage. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en wist de gaslekkage al snel te verhelpen.

Omdat niet honderd procent zeker was dat er geen slachtoffers zouden kunnen liggen onder het puin, werd een zoekactie naar eventuele slachtoffers opgestart.

Daarbij werden ook specialisten van het USAR team ingezet, die toevallig aan het oefenen waren in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit team heeft zich gespecialiseerd in het zoeken van slachtoffers bij instortingen en situaties waarbij mensen bedolven zijn geraakt. Uiteindelijk bleek er niemand onder het puin aanwezig te zijn.