Hooibalen in brand in Schelluinen en Noordeloos

8 aug, 08:25

SCHELLUINEN/NOORDELOOS • Aan de Parallelweg in Schelluinen hebben zondagochtend 7 augustus meerdere hooibalen in brand gestaan.

De brandweerpost Giessenburg werd omstreeks 06.00 uur gealarmeerd. In totaal bleek het om ongeveer 30 hooibalen te gaan.

Het blussen van de hooibalen heeft lange tijd in beslag genomen. De balen zijn uit elkaar getrokken om ze beter te kunnen blussen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Zaterdagavond brandden er in Noordeloos ook al meerdere hooibalen af. Die brand bleek vermoedelijk aangestoken.