Annette Wijnja schrijft drie Nederlandse records op haar naam

REGIO • Voor het eerst sinds vijf maanden hebben er weer zwemmers van de Biesboschzwemmers meegedaan aan een masterswedstrijd. In het Zeeuwse Kapelle vond de eerste wedstrijd van de Zuidelijke Cirkel 2022 plaats.

Annette Wijnja komt sinds dit jaar uit in een nieuwe categorie, namelijk de dames 55 tot 59 jaar en hierdoor zijn er weer kansen om records te zwemmen. Deze middag in Kapelle wist Annette direct drie afstanden op haar naam te schrijven. Aan het begin van de middag wist ze op de 50 schoolslag een nieuw club-, Brabants (BMR) en Nederlands Masters Record (NMR) te zwemmen. Voor het wedstrijdrecord, Zuidelijke Cirkel Record (ZCR), kwam ze 0,2 seconden te kort. Later op de 200 schoolslag wist Annette nog een aantal records aan haar totaal toe te voegen. De eindtijd van Annette was goed voor een club-, Brabants, Zuidelijke Cirkel en Nederlands Masters Record. Alsof dit nog niet genoeg was, bleek de tussentijd na 100 meter ook nog sneller te zijn dan het club-, Brabants en Nederlands Masters Record.

Mandy Swart zwom voor het eerst de 200 meter schoolslag en zij wist gelijk het clubrecord bij de 20-plussers met ruim twintig seconden aan te scherpen. Eerder op de dag was ze al gestart op de 50 schoolslag en 100 rugslag en deze tijden bleven boven haar beste tijden ooit.

Marjo Goelema en Paul Wijnja hadden op korte nummers ingeschreven en het bleek deze middag dat de snelheid er nog niet is na zo’n lange tijd zonder wedstrijden. Voor Nico Swart gold dit ook op de 50 schoolslag en 100 rugslag, terwijl zijn 200 schoolslag meer tot tevredenheid stemde.

Wouter van der Stelt en Ingmar Visser hadden zich ingeschreven op de 400 vrije slag en beide wisten een goede race te zwemmen, al kon de indeling misschien iets beter. Op hun korte nummers bleek hetzelfde gelden als bij Marjo, Nico en Paul en dat is dat ze snelheid te kort komen.

De afsluitende estafette, 4x25 vrije slag, bestaande uit Nico, Marjo, Paul en Annette was een prooi voor de masters van de Biesboschzwemmers, maar ze bleven ruim boven het clubrecord.

De volgende masterswedstrijd laat niet lang op zich wachten aangezien deze al het volgende weekend op de agenda staat. Vijf van deze masters zullen met nog drie zwemmers in Zwijndrecht deelnemen aan een masterswedstrijd van de regio West en dan zal begin mei deelgenomen gaan worden aan de Nederlandse Masters Kampioenschappen lange baan in Eindhoven.