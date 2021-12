Derde editie Altena Cup in zomer van 2022 van start

ALTENA • De derde editie van de Altena Cup zal in de zomer van 2022 van start gaan. Het amateurvoetbal in Altena begint het seizoen 2022/2023 met de strijd om de cup, op de zaterdag voor de start van de KNVB-bekercompetities.

De finaledag zal op zaterdag 27 augustus plaatsvinden, in de middag. Voorrondes voor de senioren worden gespeeld op dinsdag 23 augustus, met zo mogelijk vier teams per locatie. De jeugd komt zaterdag 28 mei ‘s ochtends in actie, zoveel als mogelijk verdeeld op dertien sportparken door de gemeente Altena.

Mochten de jeugdcompetities door coronamaatregelen nog niet op 28 mei 2022 zijn afgerond, dan verschuift de Altena Cup mee naar een latere zaterdag in juni 2022. Meer informatie over het toernooi volgt later.

Vorig jaar stond het toernooi in het teken van gezonde voeding en een gezonde levensstijl. Toen won Almkerk bij de eerste elftallen de trofee. In de finale werd Kozakken Boys O23 met 3-0 verslagen.