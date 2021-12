Achilles Veen in schimmenspel uit beker gestoten door DVS’33 Ermelo

VEEN • Het bekerduel tussen Achilles Veen en DVS'33 Ermelo is donderdagavond door scheidsrechter Timmer na 66 minuten gestaakt vanwege de dichte mist. Vanaf de middenlijn waren beide doelen niet meer te zien.

Na een halfuur werd de (spook)wedstrijd toch weer hervat. Het zicht op De Hanen was iets verbeterd, maar helder was het allerminst. Ondanks een aandringend Achilles Veen kwam er in de 0-2 stand geen verandering meer.





Beste kansen voor Veen

Hoofdklasser Achilles Veen kwam na een kwartier tegen de derdedivisionist op een 0-1 achterstand. Nicky van Hilten kopte raak.

De thuisclub kreeg voor rust overigens de beste kansen, maar die waren aan onder anderen Thomas de Man en Rémon Koenen niet besteed.

De tweede helft was pas twee minuten oud toen Ali Akla de stand naar 0-2 tilde. Daar bleef bij, waardoor DVS'33 Ermelo naar de laatste zestien van de TOTO KNVB-beker gaat.

Voor Achilles Veen betekent de uitschakeling dat de topsportstatus vervalt en dat er na 17:00 uur niet meer mag worden getraind.

Klotegevoel

Achilles Veen-trainer John Karelse -de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen bij Goes aan de slag te gaan- hield een 'klotegevoel' aan de nederlaag over, zei hij voor de camera's van ESPN. "Vooral in de eerste helft hebben we het prima gedaan. We kregen drie kansen en dan moet er toch minimaal eentje in. Zelf staan we te slapen bij de 0-1. Knullig, daar kan ik niet zo goed tegen; het kost ons de wedstrijd."