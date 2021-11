Virtus kruipt richting de middenmoot

WERKENDAM • Virtus heeft na wederom een spannende wedstrijd de winst gepakt tegen DAS Delft. In de eigen sporthal De Crosser eindigde de wedstrijd in 75-69.

Het duel met DAS toonde een wisselvallige wedstrijd, waarin de Werkendammers net iets meer individuele kwaliteiten hadden dan de tegenstander. Bij DAS kwam het leeuwendeel van de scores van een ex-eredivisiespeler. Virtus moest met name hem onder controle houden. Naar mate de wedstrijd vorderde lukte dat steeds beter. Vooral Peter van der Stelt en Jimmy van Leeuwen slaagden erin om de tegenstander het moeilijk te maken.

Na het eerste kwart stond er een stand van 24-21 op het scorebord. Virtus ging de rust in met een voorsprong van 45-38. Tijdens het derde kwart werd de stand, mede door een zeer sterk spelende Martijn Both en Stijn Cornet, uitgebouwd naar een comfortabele 63-53 voorsprong. Met nog tien minuten op de klok werd de voorsprong zelfs vergroot naar een maximum van vijftien punten. Door een aantal slechte aanvallen en afnemende scherpte in de verdediging wankelde de Werkendamse formatie nog even. Met nog twee minuten op de klok bedroeg de voorsprong nog maar vijf punten. Het duel was dus nog niet beslist en kon nog alle kanten op. Bij de bezoekers stond het vizier echter ook niet meer scherp, mede omdat Virtus de verdediging aanscherpte. De overwinning kwam zodoende niet meer in gevaar, waardoor de Werkendammers het duel met 75-69 wonnen.