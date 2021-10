Bijzondere prestatie: Andre Dubbeldam slaat eagle op Golfpark Almkreek

ALMKERK • André Dubbeldam heeft op Golfpark Almkreek in Almkerk een eagle geslagen op hole 11.

Hij deed dat tijdens de Maandbekerwedstrijd vorig weekend. Dubbeldam deed drie slagen op een baan met par 5. Hole 11 heeft in Almkerk een lengte van 480 meter.

Dubbeldam sloeg de tweede slag net voor het water. Zijn derde slag (146 m) ging keurig richting vlag, maar door de grote afstand konden de golfers niet precies zien waar de bal terecht kwam.

Bij aankomst op de green was de bal in eerste instantie niet zichtbaar, maar tot ieders verbazing zat hij in de hole.

Drankje

Vol trots trakteerde Dubbeldam alle deelnemers van de Maandbeker later op het terras op een drankje.