Marianne Vos boekt 30e ritzege in Giro Donne

PUEGNAGO DEL GARD/BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos heeft donderdag de zevende etappe van de Giro Donne op haar naam geschreven.

Op de heuvelachtige aankomst sprintte zij iedereen uit het wiel. De zege in Puegnago Del Garda is de dertigste overwinning in de Italiaanse rittenkoers voor Vos.

Moeilijk te bevatten

“Dat ik hier voor de tweede keer deze week mag winnen is heel mooi. In Giro is elke dag een nieuwe dag en je probeert je daarop te focussen. Het is maar moeilijk te bevatten dat het de dertigste zege is", zegt Vos op de website van haar ploeg Team Jumbo-Visma.