Dubbelslag voor Sjoerd Bax

UPPEL • In de afsluitende etappe van de Alpes Isère Tour wist Sjoerd Bax uit Uppel zowel de etappe als het eindklassement te winnen.

De vijfde etappe van de Alpes Isère Tour (UCI 2.2) was eveneens de koninginnenetappe van de Franse etappekoers. De 141,4 kilometer lange etappe bracht de renners van Pressins naar Crolles.

Onderweg kwamen de renners vier beklimmingen van de eerste categorie en één klim van de derde - samen goed voor ruim 2900 hoogtemeters - tegen.

Een glunderende Bax stond na zijn dubbelslag de pers te woord. “Dit is een fantastische overwinning. Ik had niet gedacht om zowel de etappe als het klassement te kunnen winnen. We kwamen hier naartoe om een rit te winnen en een goed klassement te rijden. Dat ik vrijdag een etappe wist te winnen is al geweldig, maar het eindklassement is helemaal fantastisch. Dit is waarom je traint en alle opofferingen doet.”