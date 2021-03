Werkendamse Raïsa Schoon dicht bij wereldtop

WERKENDAM • Het is de Werkendamse beachvollebalster Raïsa Schoon samen met haar partner Katja Stam niet gelukt het hoofdtoernooi van de Katara cup te bereiken.

In het beslissende duel waren de Amerikaanse wereldtoppers Kelly Claes en Sarah Sponcil te sterk.

Bloedstollend

Het werd een spannende strijd, bloedstollend af en toe.

De eerste set was voor de Nederlandse meiden, die in de tweede set zelfs een matchpoint wisten te behalen. Toch trok de USA aan het langste eind, waarmee zij een derde set afdwongen.

Na een nipte voorsprong van de Nederlandse speelster, was het uiteindelijk toch Amerika dat de doortocht naar het hoofdtoernooi afdwong.

Leerzaam

Het was een een leerzame wedstrijd, waarin Raïsa Schoon en Katja Stam, in februari nog winnaars van de Europese Nations Clash in Dusseldorf, aantoonden dat zij het gat met de absolute wereldtop stap voor stap aan het dichten zijn.

In Doha, de hoofdstad van Qatar, wordt op dit moment de Katara cup gespeeld, een Four Star world tour-toernooi beachvolleybal. Dit toernooi vormt een belangrijke schakel in de race naar deelname aan de Olympische Spelen in Tokyo.