Kids beleven heerlijke sportmiddag op Copakadijk

WERKENDAM • Als tegenhanger voor het binnen zitten organiseert Beachsport Vereniging Werkendam aantrekkelijke activiteiten voor de jeugd tot en met 17 jaar. Omdat het buiten kan én mag.

Afgelopen vrijdag was het de eerste keer. De kids konden kiezen tussen voetvolley, beachkorfbal of beachvolleybal. Dit alles onder de bekende en ervaren trainers Philip den Haan, Dirk-Jan Drost en Debora Kadijk.

Het werd een heerlijke middag, waarop maar liefst 65 kids de weg naar de Copakadijk wisten te vinden.

Tot en met 5 februari

Zolang er niet binnen gesport mag worden, zullen deze activiteiten worden aangeboden, vooralsnog in ieder geval tot en met 5 februari.

Iedereen is welkom, ook als je geen lid bent, en de toegang is gratis. Vrijdagmiddag aan de Werkina in Werkendam, jeugd tot en met 12 jaar van 14:30 uur tot 15:30 uur; jeugd van 13 tot en met 17 jaar van 15:30 uur tot 16:30 uur.

Warme kleding aanbevolen, en je mag met sokken of schoenen op het zand.