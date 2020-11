Jeugd Sparta’30 speelt met Voedselbank Altena op het shirt

ANDEL • Voetbalvereniging Sparta’30 is een samenwerking aangegaan met Voedselbank Altena.

De gehele jeugd van Sparta ‘30 speelt in een tenue met daarop het logo van de voedselbank.

“We vinden het mooi dat we ons als club verbinden aan een goed doel in de regio. We kunnen deze investering mede doen door de samenwerking die we zijn aangegaan met Voetbalshop.nl en Hummel”, zo laat de Andelse voetbalvereniging weten.

Alle jeugdspelers lopen er met de nieuwe tenues weer netjes bij. In de toekomst zullen er shirtjes, broeken en sokken vervangen moeten worden. Sponsors die hieraan bij willen dragen kunnen dit doen voor een klein bedrag per seizoen. Sponsors die de jeugd een warm hart toedragen hoeven dus niet meer voor een heel team het tenue te financieren.

Maatschappelijke verantwoording

“Bovendien hebben we als club een maatschappelijke verantwoording”, zegt Sparta’30.

“Hoe mooi is het dan dat we nu een samenwerking hebben met de voedselbank. We helpen de voedselbank sowieso aan naamsbekendheid en we gaan samen onderzoeken waar we ze nog meer mee kunnen helpen in de toekomst.”