ACKC speelt goede thuiswedstrijd

ALMKERK • Zonder publiek langs de lijn leverde ACKC zaterdag een goede eerste thuiswedstrijd af. De Almkerkers schudden met 15-10 Keep Fit ’70 van zich af.

Het was een hele goede wedstrijd onder rare omstandigheden. Door het coronavirus konden er geen toeschouwers aanwezig zijn in Almkerk en het regende zaterdag ook nog eens flink.

De trouwste fans bleven zodoende op de parkeerplaats en konden vanuit hun auto naar de wedstrijd kijken.

Na 4 minuten spelen valt het eerste doelpunt van de wedstrijd, aan de kant van Keep Fit: 0-1. Maar heel snel hierna scoort Wietze de Vries het tegendoelpunt: 1-1. Door treffers van Natasja Kuipers, Sabine Meerman, Ingrid Dekkers, Rik Millenaar en Stef Mommers en de nodige tegentreffers van de bezoekers gaan de ploegen enigszins gelijk op en is de ruststand 9-7.

Gelijkmaker

Vrij snel na rust scoort Keep Fit de 9-8 en de 9-9. Het is een spannend moment in de wedstrijd. Sven van der Ham krijgt een strafworp mee, maar deze wordt gemist. Mommers kan even later wel scoren: 10-9.

Deze voorsprong is echter van hele korte duur. De Vries kan ACKC dan weer op voorsprong brengen en hij kan daarna nogmaals scoren: 12-10. Als Mommers een strafworp krijgt toegewezen vraagt de coach van Keep Fit een time-out aan. ACKC mist de strafworp, maar Mommers maakt het even later goed door alsnog te scoren: 13-10. Van der Ham maakt 14-10. Meerman mag nog een vrije bal nemen en scoort hiermee de 15-10.

Komend weekend staat voor de Almkerkers opnieuw een thuiswedstrijd op het programma. Dan tegen Atlas. De wedstrijd begint om 15:30 uur.