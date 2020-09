Marianne Vos pakt derde etappe in Giro Rosa

BABYLONIËNBROEK • Marianne Vos heeft woensdag haar derde etappezege gepakt in de Giro Rosa.

In Nola was ze de sterkste in de massasprint. De Britse Hannah Barnes finishte als tweede, voor de Belgische Lotte Kopecky.

Het betekende voor Vos haar 28e ritzege in de Ronde van Italië.

In de derde etappe en de vijfde etappe van deze Giro Rosa was het ook al raak voor de renster uit Babyloniënbroek.

Landgenoot Annemiek van Vleuten behoudt de roze leiderstrui.