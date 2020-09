Björn Bakker mag het afmaken in Ronde van Hank

Björn Bakker pakte in Hank zijn eerste winst na de coronastop. (Foto: Jan Noorlandt)

HANK • Björn Bakker uit Wijnjewoude schreef zondag de 67e editie van het wielerfestijn op zijn naam.

Bij de Amateurs, Elite/Beloften en B-professionals stond zondag een sterk veld aan de start met liefst 125 renners uit heel Nederland. Op de voorhand leek ex-prof Coen Vermeltfoort de favoriet.

De Vlijmenaar kwam er in het sterke veld, waarin het ploegenspel de doorslag zou geven, echter niet aan te pas.

Regiorenner Kevin van den Dool van Jan van Arckel drukte zijn neus wel nadrukkelijk tegen het venster. De schermutselingen duurden eigenlijk de hele koers. Met het naderen van de finale nam de ploeg van het Vlasman Continentaal Cycling Team het heft in handen.

Het leidde tot een kopgroep van vier man met de Vlasman-mannen Remco Schouten uit Ammerstol, Björn Bakker uit Wijnjewoude, Hartthijs de Vries uit Kollum en Arjan Hof uit Nunspeet van de wielerploeg De IJsselstreek. De laatste werd in de tang genomen. In de laatste ronde plaatsten de Vlasman-renners om de beurt een demarrage.

De derde van Björn Bakker was raak.

Zwaar

Hij mocht het afmaken en pakte zijn eerste overwinning na de coronastop. “Het was zeker zwaar, maar als je met drie man in de kopgroep zit, dan moet je het zeker op deze manier doen”, kon Bakker plaats nemen op het hoogste schavot op het erepodium geflankeerd door zijn ploeggenoten De Vries en Schouten.

De Regio-Recreanten mochten zondag in Hank de spits afbijten. In de zogeheten Fun-klasse drukte Cas Graafmans uit Tilburg als eerste zijn wiel over de streep.

Tonny Berends uit Gorinchem werd zesde en Tim van Lopik uit Gorinchem zevende. Bij de Junioren ook een bomvol veld en een spannende koers. Erwin Smit uit Wervershof hield het net als Sven Pijnenburg uit Raamsdonksveer en Mike Bronswijk lang vol in de kopgroep.

De kopgroep van drie renners bleef echter niet overeind in de finale. Het peloton gooide er in het slot het gas op. Alleen Mike Bronswijk uit Honselersdijk bleef de aanstormende groep nog net voor en greep de overwinning voor Jochem Crusio uit Tilburg.

Sven Pijnenburg uit Raamsdonksveer moest genoegen nemen met de derde plaats.

Rowan van Oord

De Nieuwelingen maakten er vervolgens ook een mooie koers van en Rowan van Oord uit Hank liet zich meteen zien.

Zijn vlucht werd echter in de kiem gesmoord door het jagende peloton. Vervolgens begon Jari Prins uit Hank aan de boom te schudden. Vier man met ook Van Oord en Prins kwamen tenslotte op kop.

Zij mochten het gaan uitmaken. Michiel van Vliet uit Sliedrecht won voor de plaatselijke favoriet Prins. Vierde werd Rowan van Oord.

Nico van Es