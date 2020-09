Almkerkse korfballers verliezen van Korbatjo

ALMKERK • ACKC is de eerste competitiewedstrijd met een verliespartij begonnen. In Oud-Beijerland werd het tegen Korbatjo uiteindelijk 13-9.

De wedstrijd begint met aanvallen aan beide zijden. In de vierde minuut mag Sabine Meerman een vrije bal nemen. Deze wordt afgekeurd, omdat er een tegenstander binnen afstand staat.

Sabine krijgt een herkansing, maar deze bal wordt weggetikt door Korbatjo. De verdediging doet het goed. Amber de Ruijter vangt goed af onder de korf. Even later krijgt Rik Millenaar een strafworp mee, omdat een dame van Korbatjo hem hindert bij het maken van een doorloper. Hij scoort het eerste doelpunt van de wedstrijd: 0-1.

Pas in de twaalfde minuut komt het tegendoelpunt van Korbatjo: 1-1.Een minuut later kan Stef Mommers een strafworp verzilveren: 1-2. Dan volgen er twee doelpunten van Korbatjo en is de stand 3-2. Sabine scoort van afstand de 3-3. Korbatjo scoort: 4-3.In de twintigste minuut krijgt Lieke de kans op een vrije bal, maar deze bal wordt onderschept.

Sven wordt gewisseld door Jelle.

Dan vraagt trainer Dick van Houwelingen een time-out aan. Dan, in de laatste secondes voor rust, scoort Korbatjo de 6-3.

Tweede helft

De tweede helft is net begonnen als Jelle van afstand kan scoren: 6-4. Sven komt er weer in voor Jelle. Dan kan Korbatjo weer twee keer scoren en is de stand 8-4. Jelle komt weer in het spel voor Sven. Even later kan Sabine weer scoren en vlak daarna schiet Jelle ook weer raak: 8-6. In de negende minuut na rust scoort Korbatjo de 9-6.

Er volgen twee hele mooie aanvallen maar er wordt helaas niet gescoord. Korbatjo scoort wederom tweemaal achter elkaar: 11-6. Jelle kan nog een keer scoren: 11-7. Korbatjo scoort weer twee keer achter elkaar: 13-7. Jonne Millenaar wordt gewisseld door Fleur Hartman. Wietse de Vries weet een doorloopbal op een mooie manier te voorkomen.

Jelle weet de korf weer te vinden: 13-8. Amber onderschept de bal en het lijkt wel even op ballet; de bal wordt een paar keer opgetikt, maar uiteindelijk heeft ze hem vast. Jelle kan nog een keer scoren en is met vijf doelpunten in één helft de absolute topscoorder. Eindstand: 13-9.