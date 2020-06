Voorzitter Kozakken Boys: 'Voor mensen op de ic’s is het pas echt een drama'

WERKENDAM • De impact van het coronavirus is ongekend groot. Angst en hoop zijn plotseling in ons midden gekomen. Zekerheden zijn weggevallen, contacten met familie en vrienden zijn tot een minimum beperkt. Kwetsbare mensen halen lang niet altijd de eindstreep en overlijden dikwijls eenzaam, zonder nabijheid van partner of familie. Wat doet corona met ons? We vroegen het Henk de Goeij, voorzitter van voetbalclub Kozakken Boys uit Werkendam.

Corona zorgt ervoor dat sport op een laag pitje is komen te staan. Kantines dicht, dus geen inkomsten. Competitie gestopt, geen bezoekers die een kaartje kopen. Onzekere tijden voor sponsors, die afwachten wat er economisch gebeurt.

Voorzitter Henk de Goeij van Kozakken Boys neemt niet het woord dramatisch in de mond, want: “Voor mensen op de ic’s is het pas echt een drama, evenals voor alleenstaande ouderen die geen bezoek mochten ontvangen en voor families die een dierbare los moesten laten. Maar spijtig is het natuurlijk wel voor ons als club en voor de sport in zijn algemeenheid.”

Een gesprek met een vitale voorzitter, met een man die zin heeft in het leven, die met elan de schouders onder zijn club zet en dat puur op vrijwillige basis.

Grote club

“Kozakken Boys doet het goed en dat kun je als voorzitter niet alleen bewerkstelligen, daar heb je heel veel vrijwilligers voor nodig. Met 950 leden behoren we tot de grote clubs in het amateurvoetbal en in de tweede divisie van de KNVB draaien we al jaren goed mee. Van deze club ben ik al meer dan 40 jaar lid, ooit als keeper. Ik mag me zelf een trouwe fan noemen. Ik ben trots op onze beide zonen van 16 en 19 die allebei bij de 'Boys' spelen. Hoeveel uren ik besteed aan de club? Moeilijk in tijd uit te drukken, maar feit is dat ik niet alleen op zaterdag de voorzitter ben. In principe ben ik dagelijks bereikbaar voor vragen, ideeën en oplossingen. Naast de zaterdag ben ik toch zeker drie avonden per week actief voor de club en dat naast mijn drukke baan.”

Henk is ondernemer en zijn bedrijf zetelt in de Bruine Kilhaven.

Travel Vision

“Ons bedrijf Travel Vision ontwerpt en verkoopt schotelantennes voor caravan, camper en boot. Waar je ook bent, wij zorgen ervoor dat je perfect beeld hebt om onderweg heerlijk ontspannen televisie te kunnen kijken. In de maritieme wereld zijn we zelfs marktleider. De eerste maanden van 2020 gingen als een speer en wat is het dan vreemd dat in maart de omzet letterlijk in elkaar donderde. Veel landen waar wij aan leveren, gingen in lockdown en dat betekende van de een op de andere dag geen enkele order meer. Maar er is weer perspectief. Vakanties komen dichterbij en de orders met name vanuit de hoek van de campers komen weer binnen. Ik denk dat we nog jaren terughoudend zijn met vlieg- en busreizen en dat steeds meer mensen zelfstandig willen gaan reizen met caravan of camper.”

En wat heeft corona Kozakken Boys aangedaan?

Stil

“Zo stil als het op de zaak werd, zo stil was het plotseling op ons fraaie sportcomplex De Zwaaier. Geen wedstrijden, geen trainingen, een gesloten kantine. In het begin was er vooral ongeloof, want geen sport, dat kon toch niet waar zijn? Geen voetbal betekende voor jong en oud geen ontmoetingen en dat deed zeer. Sport speelt immers een cruciale rol als het gaat om een gezonde toekomst. Sport maakt je sterker, het zorgt voor weerbaarheid, voorkomt overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes. Maar net als op mijn bedrijf kwam er onlangs perspectief. De jeugd mocht weer gaan trainen, senioren trapten weer een balletje. Ben ik daar blij mee? Als je in mijn hart kijkt zeg ik nee, want voetbal is meer dan trainen. Maar het was beter dan niets. Dat de competitie over en uit is werd al snel na de pandemie duidelijk en dat we zeker 20 procent inkomsten mislopen, doordat de kantine dicht is, moeten we knarsetandend accepteren. Ons clubhuis is een sociale ontmoetingsplek, waar het bruist van gezelligheid. Ja, dat mis ik en velen met mij. Voor onze contractspelers kunnen we een beroep doen op een financiële regeling van de overheid. Ook hier: iets is beter dan niets. De gemeente Altena heeft voor alle clubs de huur van de velden opgeschort en ik hoop stiekem dat ze straks ‘vergeten’ om alsnog een rekening te sturen.”

Corona zal niet eeuwig duren, maar durft deze voorzitter in de glazen bol te kijken?

“Onzekerheid is op dit moment troef. Wanneer start de nieuwe competitie? Wanneer mag er weer publiek langs de lijn? Wanneer mogen kantines open? Spijtig vind ik bij alle maatregelen de onduidelijkheden. Als voorbeeld: waarom mag de horeca wel het terras én de binnenruimte openzetten en wij als sportclub nog niet? Ook begrijp ik niet dat bij jeugdwedstrijden geen ouders langs de lijn mogen. Die anderhalve meter is rondom het veld beter te realiseren dan in een gemiddelde supermarkt. Voor de jongeren is belangstelling van ouders ontzettend belangrijk. Spelen zonder publiek is voor met name het eerste elftal niet spannend, maar ik weiger om bij de pakken neer te gaan zitten. Het volgende idee ligt inmiddels op tafel. Van de wedstrijden van de tweede divisie maakt FOX wekelijks tv-opnames. Tot nu toe werden alleen samenvattingen en één live wedstrijd uitgezonden. Het moet toch mogelijk zijn om een abonnementje te nemen, zodat je als supporter de hele wedstrijd van je eigen club bij de buis kunt volgen. Dat is én leuk én het levert financieel iets op voor de clubs. Afwachten is niet mijn stijl en dat geldt voor de meeste Werkendammers. Ik denk dat we na corona zeggen dat deze periode ons zeker iets gebracht heeft. Bewustwording, want de luxe waarin we leefden leek te vanzelfsprekend. Waardering voor gewone dingen zoals minder druk, minder stress en meer rust lijkt me een mooi leerpunt.”

