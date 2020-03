Drie titels voor Biesboschzwemster Tess Vonk

WERKENDAM • Zwemster Tess Vonk heeft dit weekend in Leiden drie Nederlandse titels bemachtigd.

In Leiden deed de Biesboschzwemster mee aan de officieuze Nederlandse winterkampioenschappen voor minioren, die voor de 35e keer werden gehouden. De eerste titel behaalde Tess op de 100m vlinderslag, maar het ging niet vanzelf.

De start was goed, maar de laatste 25 meter gingen heel moeizaam en daarvoor verloor ze bijna het goud. Uiteindelijk was Tess enkele tienden sneller dan haar persoonlijk en clubrecord. Op het podium kreeg Tess nog een extra prijs uit naam van Femke Heemskerk. De organisatie had dit nummer aangewezen als zogenaamde Femke race, omdat Femke heel veel jaren in Leiden getraind heeft.

Tweede dag

De twee andere titels behaalde Tess op de tweede dag. Als eerste wist ze op de 100 schoolslag de concurrentie achter zich te laten. Halverwege was het verschil met de nummer twee 0,03 seconden, maar na 100 meter was Tess ruim twee seconden weg gezwommen bij haar leeftijdsgenootjes en was ze ruim twee en een halve seconde sneller als haar persoonlijk en clubrecord.

De laatste titel was nog spannender dan die van de vlinderslag. Op de 100 wisselslag streed Tess 100 meter lang en uiteindelijk was het verschil op de finish maar 0,15 seconden in het voordeel van Tess. Weer kon er een streep door haar persoonlijke en het clubrecord.

Ook behaalde ze een ereplaats op de 200 wisselslag en zij deed dit met een dik persoonlijk record. Tess haalde ruim zes seconden van haar persoonlijke record. Daarnaast boekte ze nog een pr op de 100 meter vrije slag.