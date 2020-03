Virtus vecht en wint voor klassebehoud

WERKENDAM • Virtus heeft zaterdag het duel tegen Harlemlakers met 79-69 gewonnen.

Virtus startte met een man-to-man verdediging, bijna de gehele eerste helft ging het gelijk op in De Crosser in Werkendam. Nadelig voor Virtus was wel dat de scheidsrechters veel floten, ook voor kleine fouten, met als gevolg een snelle foutenlast voor Peter van der Stelt en Cas Vos. De ruststand was 33-35.

Na de rust startten de Werkendammers in een zoneverdediging, in de hoop de aanval van de 'Lakers' te ontregelen. Dat lukte deels. De zone sloot niet geheel, waardoor de schutters van de Lakers hun team naar een 40-48 voorsprong konden schieten. Vanuit deze zone ging de aanval van Virtus wel steeds beter lopen.

Ton Visser

Ton Visser (17 punten) was de grote aanjager, speelde een geweldige wedstrijd, was overal en scoorde een belangrijke driepunter via het bord. Gavin van den Wall (29 punten) speelde weer eens sterk vrijuit, zijn score inbreng is intussen onmisbaar geworden.

In het beslissende vierde kwart speelde Virtus met Niels Plieger, Gavin van den Wall en Ton Visser en de jonge spelers Matas Magila en Stijn Cornet. Beide spelers wisten zich staande te houden in deze spannende slotfase op hoog niveau. Bankspeler Stijn Cornet greep zijn kans met de foutenlast bij Virtus, zijn inbreng maakte wel degelijk verschil. De sterke rebounds en zes punten waren belangrijk. Zo werd de eindstand uiteindelijk 79-69.

Doelstelling

De doelstelling van Virtus is duidelijk: ondanks een geringe selectie van acht spelers wil het team er alles aan doen om als nieuwkomer in de Promotie Divisie een plaats voor te behouden. Dat het spannend gaat worden is zeker: met nog enkele wedstrijden te gaan en meerdere teams in de gevarenzone, die ook nog eens dicht op elkaar zitten, kan er nog van alles gebeuren. Zaak is wel dat Virtus blijft vechten voor lijfsbehoud, juist dat hebben de mannen van coach Dusan afgelopen zaterdag tegen Harlemlakers gedaan, toen ook nog eens het Werkendamse publiek als zesde man achter het team ging staan kon Virtus vanuit een bijna verloren positie zich terug knokken in de wedstrijd en winnend afsluiten.

Komende zaterdag 7 maart spelen de Werkendammers thuis tegen een oude bekende: Uitsmijters uit Amelo. Uit werd er in de slotfase verloren met 2 punten verschil. Ondanks de uitgedunde selectie weet je het bij Virtus nooit, met de steun van het Werkendamse publiek is er van alles mogelijk.

Aanvang van de wedstrijd is 19:30 uur in Sporthal de Crosser.