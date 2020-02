Turnsters Zilvermeeuw op twee plaatsen actief

SLEEUWIJK/DUSSEN/AMSTERDAM • Turnsters van Sportvereniging Zilvermeeuw Altena waren zaterdag op twee plaatsen in het land actief.

In Amsterdam was het de beurt aan Hannah Vink, Eline van Gammeren, Sofie Vorthoren en Dominique Mooy. Zij hebben dit jaar voor het eerst de overstap gemaakt hebben naar het nationale niveau. Het was een pittige wedstrijd met ups en downs, maar de meiden mogen weer trots zijn op de vooruitgang. Eline (N3 pupil 1) turnde voor het eerst de streksalto op sprong, waar ze een mooie 13.100 mee verdiende.

Dominique (N3 pupil 2) mocht trots zijn dat ze een mooie brugoefening turnde met een rotsvaste landing na de salto, iets wat de vorige twee wedstrijden maar niet mocht lukken. Sofie (N3 pupil 2) turnde ook op sprong voor het eerst een streksalto en haalde een super 13.250 daarvoor en turnde daarnaast voor het eerst kip op brug en ook die ging super. Hannah (N4 jeugd 1) had een mooie stabiele wedstrijd met een hele nette sprong en een brugoefening met veel verbetering.

Dussen

Het keuzeteam Supplement F, bestaande uit Eline Kanters, Evi Kostense, Tisha Scherpenseel, Indira Noorloos, Quin Watt, Bregje Veth en Nathali van den Heuvel turnde de eerste wedstrijd van de RTT turncompetitie. Een thuiswedstrijd, wat betekent dat ze in de zaal in Dussen een wedstrijd tegen Sparta Dordrecht turnde. Een sterkt team wat al meerdere malen in de finale van de competitie stond. Het was een spannende wedstrijd.

Na het onderdeel brug was het verschil tussen beide teams slecht 0,2 en was Tisha score genoeg voor een tweede plaats op dit onderdeel. Op het onderdeel balk was Tisha met een 11,5 goed voor de hoogste score, maar werd het verschil tussen de beide teams iets groter en was het verschil 1,75 in het voordeel van Sparta. De Zilvermeeuw-meiden hebben niet gewonnen ,maar hebben wel een aantal 'firsts' overwonnen.