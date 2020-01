ACKC wint nipt

almkerk • ACKC heeft de eerste wedstrijd na de kerstvakantie met minimaal verschil gewonnen.

Ventura Sport, nog puntloos, maakte het de Almkerkers zaterdag knap lastig.

Na ruim twee minuten spelen scoorde Ventura Sport al het eerste doelpunt en niet lang hierna volgde het tweede doelpunt. Het was dus duidelijk voor ACKC: hier moet tegengas gegeven gaan worden. Het lukte Marlies om de score voor ACKC te openen: 1-2, maar Ventura Sport kon hierna weer twee keer scoren. Jochem kon hierna de 2-4 maken. Sabine mocht hierna een vrije bal nemen en verzilverde deze: 3-4.

Ventura Sport scoorde en vlak hier was het weer Jochem die scoorde: 4-5. Met nog 5 minuten op de klok wist Ventura Sport weer te scoren. Even later kon Stef een mooi doelpunt maken en Wietze kon de score gelijk trekken door een doorloper die met één hand werd afgemaakt. De ruststand was dan ook 6-6.

Tweede helft

De tweede helft begon met aardig wat doelpunten over er weer: Ingrid de 7-6, Jochem de 8-6, Ventura Sport met een strafworp 8-7, Marlies de 9-7, Ventura Sport de 9-8, Ingrid de 10-8, Ventura Sport de 10-9, Sabine met een vrije bal de 11-9, Ventura Sport de 11-10 en de 11-11, Sabine de 12-11. Marlies wordt gewisseld door Natasja.

Ventura Sport kan de score weer gelijk trekken: 12-12. Dan volgen er nog wat wissels: Arné wordt gewisseld door Rik en Amber door Jonne. De klok staat op de laatste minuut, als Ingrid van een mooie afstand de 13-12 maak, tot grote vreugde van het publiek. Het blijkt genoeg voor een overwinning, want het lukt Ventura Sport niet om nog een vrije bal te verzilveren.