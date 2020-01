ZVDO speelt gelijk

ANDEL • De waterpoloërs van ZVDO kwamen zaterdag in de wedstrijd tegen SWNZ weliswaar terug van een grote achterstand, uiteindelijk bleek het niet genoeg voor de winst.

In Schijndel werd het 8-8. De wedstrijd begon wat rommelig aan beide kanten. SWNZ ging hier het beste mee om en kwam de eerste periode door met een voorsprong van 3-1. De mannen van ZVDO moesten duidelijk nog wennen aan het wedstrijdritme.

In de tweede periode was ook in het spel terug te zien dat de ploegen kort bij elkaar stonden op de ranglijst en aan elkaar gewaagd waren.

Na de wisseling van de helft werd het bij ZVDO toch wat onrustiger onderling. Hier wist SWNZ gebruik van te maken en de gastheren wisten drie doelpunten te maken. Door op een goed moment de time-out aan te vragen bij een manmeersituatie, wist ZVDO met de vaste opstelling de achterstand weer wat kleiner te maken. Ook wist Seppe van der Wielen zijn derde doelpunt van de avond te maken.

Hierdoor bleef ZVDO nog enigszins in de wedstrijd: 7-4.

Vier doelpunten verschil

Al snel in de vierde periode maakte SWNZ nog een goal en wist zo het verschil op vier doelpunten te zetten. Door de ene prachtige redding na de andere wist Corné van der Zouwen zijn doel verder schoon te houden.

ZVDO wist de laatste 3 minuten het vuur weer te vinden. Dit resulteerde erin dat Seppe op 8 seconden voor het eind zijn vijfde goal van de avond wist te maken en de stand gelijk trok op 8-8.