GORINCHEM • Titelverdediger GJS, Altena, Hardinxveld, topfavoriet SVW en Woudrichem hebben zich zaterdag als eerste vijf clubs geplaatst voor de kwartfinales van het zaalvoetbaltoernooi om de Proxsys Cup. De overige drie kwartfinalisten worden maandagavond bekend. Sliedrecht en Unitas stevenen af op poulewinst, Vuren zit als één van de beste nummers 2 op het vinkentouw.

Altena – Sleeuwijk 1-0

De eerste wedstrijd van de bomvolle zaterdag is die tussen Sleeuwijk en Altena. Allebei de ploegen staan op 6 punten, dus deze wedstrijd gaat bepalen wie eerste in poule B wordt.

De eerste helft werd een rustige. Een hele rustige. Bij een gelijkspel komen beide ploegen op 7 punten en is er een grote kans dat ze beide doorgaan. Toch waren er aan beide kanten wel wat kansjes, maar toen het eenmaal rust was stond de brilstand nog steeds op het bord.

Bij een gelijke stand is het Sleeuwijk dat als nummer 1 sowieso doorgaat en is het Altena dat in de wachtkamer moet. Maar 2 minuten voor tijd is het dan toch Brian de Graaf die scoort voor de mannen in het oranje en opeens is de wedstrijd los. Sleeuwijk probeert het nog, maar de stand blijft 1-0 voor Altena waardoor zij de eerste kwartfinalist zijn.

Altena: Brian de Graaf

Sleeuwijk: -

VVAC – Peursum 6-3

VVAC verloor de eerste wedstrijd nipt met 4-3 van Asperen, Peursum ging dik onderuit tegen Sliedrecht. Beide ploegen staan dus op 0 punten en willen hier dus vanaf. Dit lukte voor de mannen uit Ottoland.

VVAC begon voortvarend aan de wedstrijd. Vooral de tweede goal van Lars Coerts was een mooie. Op het eind van de eerste helft begon Peursum ook in de wedstrijd te komen. Gerrit Oskam was belangrijk met 2 goals waarvan er 1 heel opvallend was: hij had het zelf misschien niet door maar de goal werd gemaakt doordat hij de bal op zijn rug kreeg. Hierdoor was de ruststand 4-2.

Lars Coerts had nog meer in zijn mars, zo bleek. Weer scoorde hij op uiterst fraaie wijze, ditmaal de 5-2. Daarna waren beide teams nog 1x trefzeker waardoor de einduitslag uiteindelijk 6-3 in het voordeel van VVAC was. Zij staan nu op 3 punten, Peursum blijft steken op 0.

VVAC: Lars Coerts (3x), Joran Houweling (2x) , Gert Stuij

Peursum: Gerrit Oskam (2x), Nick den Hartog

Dussense Boys – ASV Arkel 2-4

Wedstrijd 3 was die tussen Dussense Boys en ASV Arkel. Beide teams verloren hun eerste wedstrijd, Dussense Boys met 6-3 van Heukelum en ASV Arkel verloor op het laatste moment met 4-6 van Unitas. Beide teams willen dus graag van die 0 af. Voor de één werd het een succes, en dat werd uiteindelijk ASV Arkel.

Dussense Boys was vanaf het begin goed geconcentreerd en verdedigde uitstekend. Arkel had voornamelijk de bal, maar echte grote kansen kwamen er niet. De ruststand was wel in hun voordeel, maar wel met 1 goal ook voor Dussense Boys, 1-2.

Andre Segeren was aan de kant van Dussense Boys de plaag voor Arkel. Hij was gevaarlijk met meerdere uitstekende dribbels en uiteindelijk ook 1 goal. Maar toch waren het de kwaliteiten van Arkel die doorslaggevend waren in een volle Oosterbliek, het bleef bij 2-4 voor ASV Arkel waardoor zij op 3 punten komen en Dussense Boys op 0 blijft steken.

Dussense Boys: Lars Branderhorst, Andre Segeren

ASV Arkel: Corné van Horik (2x), Lorenzo Agnoli, Robert Scheurwater

Unitas – Heukelum 3-3

Na de winst van ASV Arkel was het de beurt aan Unitas en Heukelum. Beide ploegen staan op 3 punten na 1 wedstrijd en willen dit aantal graag verdubbelen. Een wedstrijd die beide kanten op kan gaan tussen 2 teams die het al jaren goed doen in de Oosterbliek, die bomvol zat op deze zaterdagmiddag.

De eerste helft begon gelijk goed. Heukelum kwam 2x op voorsprong, maar Unitas kwam 2x heel snel terug. Na 10 minuten was daar de eerste voorsprong voor Unitas, het was aanvoerder Kevin Cornet die met zijn harde linker goed binnenschoot. Maar kort voor rust was het de speler van het toernooi van vorig jaar, Tim Schwebke, die de 3-3 maakte.

Na de rust bleef dit een wedstrijd op de scherp van de snede. Na een mooie aanval raakte Benjamin Meijdam de binnenkant van de paal. Ook Unitas was een paar keer dichtbij maar mede door prima keeperswerk van Mehmet Uysal bleef het 3-3. Hiermee eindigde deze mooie pot dus in een gelijkspel. Beide ploegen zullen hier niet tevreden mee zijn, maar misschien was dit de verdiende en juiste einduitslag. Maandag volgt de ontknoping in deze spannende poule F.

Unitas: Ismael el Khaddouri, Achraf Chentouf, Kevin Cornet

Heukelum: Tim Schwebke (2x), Benjamin Meijdam

GJS – Woudrichem 5-5

De tweede beslissing van de dag is die in poule A. GJS en Woudrichem gingen op voor hun 3e en laatste wedstrijd. Beide ploegen staan op 6 punten, dus ze gaan onderling uitmaken wie de nummer 1 wordt in deze poule A.

Een spannende pot in een nog steeds goed gevulde Oosterbliek werd het gevolg. Halverwege was het Sereno Latuhihin die met een mooi schot de 1-0 aantekende. Maar het bleef spannend. Drie minuten voor de rust was het de topscorer van het toernooi tot nu toe Tim Saaman die de 1-1 maakte voor Woudrichem. En hiermee was het nog niet gedaan. Tim Saaman deed het 1 minuut voor de rust nog een keer, deze keer uit een laag ingeschoten vrije trap.

Direct na de rust was het eigen goal aan GJS kant waardoor het 1-3 werd voor Woudrichem. Maar GJS liet het hier niet bij zitten. De titelhouder kwam 2x terug van een 2 doelpuntenverschil achterstand. Met nog 10 minuten op de klok stond het dus 3-4 in het voordeel van Woudrichem. Nordin el Hassani maakte de 4-4 voor GJS. De Oosterbliek leefde mee, aan beide kanten. Je dacht 4-4? Het werd in de laatste minuten nog 5-5! Eerst maakte Tim Saaman zijn hattrick compleet, 1 minuut later was het Rob van den Boom die zijn derde maakte. Hierdoor is GJS door als nummer 1 uit poule A, maar ook Woudrichem gaat als één van de twee beste nummers 2 naar de kwartfinale.

GJS: Rob van den Boom (3x), Sereno Latuhihin, Nordin el Hassani

Woudrichem: Tim Saaman (3x), Wilty Schaap, eigen goal

Kozakken Boys – GRC 14 7-8

Nu GJS de eerste plaats bemachtigd heeft en Woudrichem de 2e in poule A is het aan Kozakken Boys en GRC 14 om onderling uit te maken wie er 3e en 4e worden in deze poule. GRC 14 heeft een beter doelsaldo, dus bij een gelijkspel zijn zij 3e. Het werd uiteindelijk een heerlijk potje.

Het was een gelijkopgaande wedstrijd vanaf het begin. De halve finalist van vorig jaar Kozakken Boys scoorde als eerst, de kwartfinalist van vorig jaar GRC 14 kon niet lang achterblijven en dus werd het 1-1. Hierna was het de beurt aan Areano van Seters. Binnen een tijdsbestek van een paar minuten was hij 3x trefzeker voor de Boys. De ruststand is uiteindelijk 6-2 in het voordeel van Kozakken Boys.

De Oosterbliek bleef leuke aanvallen voorgeschoteld krijgen. De wedstrijd ging natuurlijk om wie dat er volgend jaar weer mee mag doen en wie niet. Daarom bleven de ploegen doorgaan. Met nog 7 minuten te gaan stond het opeens nog 'maar' 7-6 voor Kozakken Boys. GRC 14 wist binnen een tijdsbestek van een paar minuten 4x te scoren en bracht hierdoor de spanning terug. De comeback was daarna compleet. Martin Kant was met zijn hak trefzeker in twee instanties en daarna nog een keer met een intikker. Hierdoor is GRC 14 er sowieso weer bij volgend jaar en moet Kozakken Boys een jaartje wachten.

Kozakken Boys: Areano van Seters (4x), Youri Huyzer (2x), Kevin Sluijk

GRC 14: Martin Kant (3x), Jop de Jong (2x), Max Opsteeg (2x), Wilco van Oord

Sliedrecht – Asperen 8-0

Terwijl er al beslissingen waren gevallen in andere poules moesten Sliedrecht en Asperen nog opdraven voor hun 2e potje. Beide ploegen wonnen hun eerste wedstrijd dus was het afwachten wie de koppositie zou pakken in poule E. Uiteindelijk werd het niet heel spannend.

Sliedrecht was vanaf het begin heer en meester en drukte dit ook uit in goals. Voor de rust vuurde Sliedrecht heel vaak op Asperen-keeper Dennis Rooijackers en 3x moest hij de bal uit het net pakken. Het waren Coen van der Waal (2x) en Akram Chentouf die trefzeker waren in het eerste bedrijf.

Asperen deed alles wat het kon, maar ook in het tweede bedrijf liet Sliedrecht zien dat het zeker een team is om rekening mee te houden voor de titel. De goals vielen als rijpe appelen. Sliedrecht produceerde in de 2e helft uiteindelijk nog 5 goals na de rust en komt zodoende op de eerste plek in poule E.

Sliedrecht: Coen van der Waal (2x), Akram Chentouf, Yassine Belghar, Quincy Bartens (2x), Anthony Fortes Furtado, eigen goal

Asperen: -

LRC – SV Meerkerk 3-2

De beslissing in poule B was vanochtend al gevallen. Altena ging door als nummer 1, Sleeuwijk is de nummer 2, maar wie wordt er 3e en mag volgend jaar weer mee doen. LRC en SV Meerkerk mochten het in een onderling duel uitmaken.

De eerste helft verliep vrij rustig. Het was vooral LRC dat de bal in bezit had en Meerkerk wachtte af. Er viel 1 goal te noteren. Arwin van Soest , in de vorige wedstrijd nog de keeper, was als enige in de eerste helft trefzeker.

Na de rust deed Meerkerk wat terug. Het was Melvin van de Heuvel die in de rebound trefzeker was waardoor de 1-1 op het bord stond. De 2-1 voor LRC was een prachtige. Arwin van Soest onderschepte de bal op eigen helft, ging er 1 voorbij, ging de combinatie aan en kopte de bal uiteindelijk binnen. Kort voor tijd kwam Meerkerk terug tot 2-2, maar binnen de minuut was daar Owyn van Vuren die de 3-2 voor LRC binnentikte. Zo mag LRC volgend jaar weer terug komen en is Meerkerk een jaartje uitgesloten van deelname.

LRC: Arwin van Soest (2x), Owyn van Vuren

SV Meerkerk: Melvin van de Heuvel, Sander Slomp

Schelluinen – SVW 1-7

Schelluinen en SVW gaan samen uitmaken wie dat er eerste wordt in poule C. Schelluinen speelde gelijk tegen HSSC'61 en won van VV Herovina, SVW won afgetekend van diezelfde teams met een doelsaldo van 27 voor en 0 tegen.

SVW-keeper Angelo Perini werd voor het eerst een paar keer goed getest in de eerste helft en halverwege de eerste helft was het dan ook Jordy de Groot die de 1-0 voor Schelluinen aantekende. Schelluinen, dat met een kleine selectie aan deze wedstijd begon door blessures, speelde een goede eerst helft en hield SVW hierdoor van het scoren af. Tot 3 minuten voor de rust. Het was Enes Zencirkiran die de gelijkmaker aantekende. Kort daarna was het Hicham Farhou die de 1-2 maakte en zo stond het bij rust 1-2 in het voordeel van SVW.

Na de rust was het toch de klasse van SVW die boven kwam drijven. Bij Schelluinen vloeide de krachten weg en zo sloeg SVW meermaals toe en liep het uit naar een 7-1 overwinning. Hierdoor is de eerste kwartfinale bekend. SVW gaat het opnemen tegen de winnaar van poule B, Altena.

Schelluinen: Jordy de Groot

SVW: Hicham Farhou (3x), Enes Zencirkiran (2x), Naser el Mousati, Adem Kahraman

Herovina – HSSC'61 6-3

Nadat SVW groepswinnaar werd moesten VV Herovina en HSSC'61 uit gaan maken wie er volgend jaar sowieso mee mag doen en wie in de wachtkamer moet. HSSC'61 is in het voordeel omdat zij gelijkspeelden tegen Schelluinen, dus Herovina moest aan de bak.

En dit gebeurde gelijk vanaf het begin. Herovina begon goed aan de wedstrijd en wist twee keer het net te vinden via Arnel Kocan. Toen de 2-0 voorsprong eenmaal daar was ging de wedstrijd meer gelijk op. Net voor het einde van de eerste helft was daar de 2-1 voor HSSC'61, gemaakt door Tristan Koets.

Na de pauze was het weer Herovina dat de boventoon voerde. Door goals van weer Arnel Kocan (2x) en Jesse van Vliet liepen de mannen uit Herwijnen verder uit naar een comfortabele voorsprong die ze niet meer uit handen gaven. Uiteindelijk werd het 6-3 voor Herovina zodat we de mannen uit Herwijnen volgend jaar terug zien.

Herovina: Arnel Kocan (4x), Jesse van Vliet, Coen de Ridder

HSSC'61: Tristan Koets, Koen Looy, Menno de Keijzer

Lekvogels – Ameide 2-4

De één na laatste wedstrijd van deze bomvolle zaterdag is die tussen Lekvogels en Ameide. Ook deze twee ploegen zijn nog puntloos, dus ook deze 2 ploegen gaan het onderling uitmaken wie er volgend jaar terug mag komen en wie in de wachtkamer moet.

Ameide kwam goed uit de startblokken. Binnen 2 minuten stonden zij op een 0-1 voorsprong door middel van een eigen doelpunt. Na de goal was het vooral Ameide dat de boventoon voerde. Lekvogels moest het vooral doen met spaarzame counters. De ruststand was 1-3 in het voordeel van Ameide.

Na de pauze een beetje hetzelfde spelbeeld. Maar na 5 minuten in de 2e helft is daar voor Lekvogels opeens Stijn van Reeuwijk die de aansluitingstreffer maakt, 2-3. Toch is het Ameide dat uiteindelijk het potje uithaalt. Via Richard den Hartog scoren zij de 2-4 en zo zien we Ameide sowieso terug volgend jaar.

Lekvogels: Govert Tulner, Stijn van Reeuwijk

Ameide: Bas de Kruijk, Evert-Jan Blokland, Richard den Hartog, eigen goal

Vuren – Hardinxveld 1-4

De allerlaatste pot op deze zaterdag is een bepalende in poule D. Vuren en Hardinxveld gaan in een onderling duel beslissen wie we donderdag terug zien in de kwartfinale als de winnaar van poule D. Bij een gelijkspel is het Hardinxveld dat eerste wordt aangezien hun doelsaldo een stuk beter is dan dat van Vuren.

Vanaf het begin is dit gelijk een scherp potje. De ploegen gaan er voor omdat ze weten dat gokken op een gelijkspel erg listig wordt voor de nummer 2, in dit geval dus Vuren. Het spel beweegt zich op en neer. De beste kans van de eerste helft is uiteindelijk voor Vuren. Het is nummer 10 Bjorn Paul die zijn tegenstander mooi omspeelt, maar Hardinxveld keeper Mark Koning is uiteindelijk een sta in de weg voor hem. De ploegen gaan rusten met de brilstand; 0-0.

Na 7 minuten in de tweede helft is daar dan openingstreffer. Het is Johan Woltman die het doet voor de ploeg in het blauw. Een paar minuten later is het weer Johan Woltman die het doet. Na een prachtige dubbele combinatie zet hij de 0-2 op het bord. Vuren maakt het toch nog even spannend door een goal van Luuk van de Vliet, maar uiteindelijk maakt Hardinxveld aan alle illusies een einde. Het is Lex de Gier die het doet voor Hardinxveld met zijn 5e van het toernooi. De 1-4 van Danny van den Bout is er uiteindelijk 1 voor de statistieken. Zo zien we Hardinxveld donderdag terug in de kwartfinale tegen de winnaar van poule E.

Vuren: Luuk van de Vliet

Hardinxveld: Johan Woltman (2x), Lex de Gier, Danny van den Bout