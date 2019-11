Rick Sonnema start met karatelessen in Eethen

EETHEN • Rick Sonnema gaat in het nieuwe jaar karatelessen geven in Eethen.

Vanaf woensdag 8 januari start Karate-do Academie Itosu met karatelessen in de gymzaal aan de Nieuwe Steeg in Eethen. Wijk en Aalburger Rick Sonnema, zelf karateka, zal deze lessen iedere woensdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur verzorgen. De lessen zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en zijn leuk voor jong en oud.

Respect en plezier

Onderling respect en plezier staan tijdens de lessen voorop en er wordt op een leuke manier kennis gemaakt met de sport karate. Het doel van de lessen is om te leren focussen en zelfvertrouwen en weerbaarheid op te bouwen. Ook het lichaam wordt getraind op onder andere reflexen, kracht en lenigheid.

Rick Sonnema is al twaalf jaar actief lid bij Karate-do Academie Itosu. Hij heeft dit jaar zijn derde dan behaald en is al jaren lid van de Nederlandse selectie van de Karate-do Bond Nederland (KBN).

Sonnema is meervoudig Nederlands kampioen karate, heeft een zevende plaats op het Europees kampioenschap onder de 21 jaar behaald en heeft diverse nationale en internationale titels op zijn naam staan.

Informatie

Meer informatie over de lessen die hij in Eethen gaat geven en aanmelden via rick.itosu@hotmail.com of 06-18695961.