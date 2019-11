ZVDO'74 herhaalt eerdere inhaalrace tegen zelfde tegenstander bijna

ANDEL - Het eerste herenteam van ZVDO'74 is er zaterdag tegen RZ in Roermond net niet in geslaagd de inhaalrace van vorig seizoen te herhalen.

De waterpoloërs die AquaAltena in Andel als thuisbasis hebben, gingen tegen de koploper met 13-10 ten onder.

Geheugen

De wedstrijd van vorig jaar lag bij de heren van ZVDO'74 nog vers in het geheugen bij de heren uit Andel. Een bijzondere wedstrijd, want de ploeg uit Andel wist destijds van een 8-2 achterstand terug te komen, om de wedstrijd vervolgens met 10-12 te winnen.

Kunstje

Het leek erop dat de heren op bezoek in Roermond dit kunstje wilden herhalen. Het was RZ dat de score opende. Daarna was het ZVDO dat langszij kwam met twee doelpunten. Daarop zette RZ nog een tandje bij en wist driemaal achter elkaar te scoren om zo de stand op 4-2 te zetten.

Kantelpunt

In de tweede periode wist RZ uit te lopen naar een 9-2 voorsprong. Aan het einde van deze periode maakte ZVDO nog wel twee doelpuntjes en hiermee werd, naar later zou blijken, het kantelpunt in de wedstrijd ingezet.

Uitsluiting

Net zoals vorig jaar was het ZVDO dat de wedstrijd deed kantelen. Bij RZ hadden ze moeite met het spel van ZVDO. Ze hadden steeds meer overtredingen nodig om de bezoekers tegen te houden. Er was zelfs een speler die een uitsluiting kreeg en de zwemzaal moest verlaten. ZVDO bleef er in geloven en wist uit ervaring dat het hier kon winnen. Aan het einde van de derde periode was de stand 11-7, maar ZVDO was de bovenliggende partij.

Climax

In de vierde periode werd deze lijn doorgetrokken. De heren uit Andel wisten de aansluiting te maken en de stand op 11-10 te zetten. Helaas voor ZVDO zat de climax er dit jaar niet in. Ze wisten er wel weer een wedstrijd van te maken, na een grote achterstand, maar winst bleek iets teveel van het goede. RZ stelde uiteindelijk met 13-10 de thuiszege veilig.

Op zaterdag 16 november speelt ZVDO een thuiswedstrijd in AquaAltena. Om 18:45 uur is dan De Krabben uit Bergen op Zoom de tegenstander in het zwembad in Andel.