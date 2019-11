Brons in Luik voor karateka Rick Sonnema uit Wijk en Aalburg

• Rick Sonnema verzekerde zich in Luik van het brons. (Foto: aangeleverd)

LUIK - Rick Sonnema heeft zich zaterdag verzekerd van het brons. Hij deed dit in het Belgische Luik, tijdens de vierde Liège Open.

Dit toernooi is tevens het laatste meetmoment voor het EK senioren in 2020 in Baku.

In Luik streed een deelnemersveld van ruim 1100 karateka's uit 25 landen streden om een podiumplek. In de eerste ronde won de karateka uit Wijk en Aalburg met 4-1 van zijn tegenstander uit Frankrijk.

Teamgenoot

Vervolgens wist Sonnema in de tweede ronde met 3-2 te winnen van zijn Luxemburgse opponent, waardoor hij zich kwalificeerde voor de kwartfinale. In die kwartfinale stond Sonnema tegenover een teamgenoot uit het Nederlands team. Ook deze ronde verliep succesvol, met een 5-0 overwinning tot gevolg.

Meerdere

In de halve finale moest Sonnema zijn meerdere erkennen in zijn Belgische tegenstander, waarvan hij met 1 tegen 4 verloor.

Overtuigend

Door dit verlies mocht Sonnema zich klaarmaken voor de strijd om de derde plaats. Daarin wist hij het brons te behalen, door overtuigend met 4-1 te winnen van zijn tegenstander uit Algerije.