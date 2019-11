Voltena blijft ongeslagen koploper

WERKENDAM • De dames van Voltena zijn ook na zaterdag ongeslagen koploper in de Topdivisie.

Pharmafilter US werd in Amsterdam met 1-3 in sets aan de kant gezet. Tijdens het wachten op de wedstrijd viel het de bezoekers al op dat de meiden van het thuisspelende team Pharmafilter US gemiddeld een kop groter waren dan de meiden van IMS/Voltena.

De Werkendamse ploeg was dan ook van plan de meiden uit de hoofdstad een kopje kleiner te maken. Dit viel echter niet mee; lange meiden betekent een hoog blok en in de eerste set had Voltena hier duidelijk moeite mee, zodat de set met 25-21 naar US Amsterdam ging.

Glansrijk

Vanaf set 2 was het antwoord hierop gevonden en samen met goede servicedruk van de Werkendamse meiden betekende dit dat de daaropvolgende drie sets glansrijk werden gewonnen met 20-25, 17-25 en 16-25. Het maximale aantal van drie wedstrijdpunten, en daarmee handhaving als koploper in de Topdivisie, was daarmee een feit. Zelfs het plotseling uitvallen van de libero Britt den Haan in set 4 was geen spelbreker.

In de kantine van de Amstelcampus werden het overwinningsfeestje én de verjaardag van tweede libero Jill Weeda (pas 17 geworden) gevierd. De hoge parkeerkosten en het half uur wachten om de parkeergarage uit te komen konden het overwinningsgevoel niet verpesten.

Voltena handhaaft haar eerste plek in de Topdivisie en neemt het komende zaterdag thuis op tegen nummer 2 Laudame Financials VCN Dames 1 uit Capelle aan den IJssel. Dit team staat één punt achter IMS/Voltena. Publiek is welkom in sporthal De Crosser om 19:00 uur. De toegang is gratis.