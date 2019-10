ZVDO zoekt jongeren voor topsportprogramma

REGIO • Zwem- en waterpolovereniging ZVDO gaat een 'topsportavontuur' aanbieden voor ambitieuze jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

"Ongeacht wat je sportieve achtergrond is, kan je als 12 tot 18 jarige tot wel zes dagen in de week bij ons sporten", laat ZVDO weten.

"Van deze trainingen is er één droogtraining en zijn er vijf in het zwembad AquaAltena in Andel. Naast de overkoepelende conditietrainingen zal in de trainingen aandacht zijn voor zwemtechniek, spelregels, tactiek, technische balvaardigheden, team- en positiespel. We kijken samen wat jou het meeste aanspreekt en op welke trainingen je de focus wil leggen om je doelen te bereiken."

Het doel om binnen vier jaar een poloër door te laten stromen naar een jongerenteam van de nationale selectie. Voor de zwemafdeling wil ZVDO jaarlijks minimaal drie startgerechtigden hebben op het nationaal kampioenschap. Jongeren die graag deel willen nemen aan het topsportprogramma bij ZVDO kunnen mailen naar info@duursportsupport.nl.