Clubrecords voor tweetal Biesboschzwemmers

WERKENDAM • - In het zwembad waar eind van dit jaar de Nederlandse seniorenkampioenschappen gehouden gaan worden hebben Lars de Kooter en Tess Vonk laten zien dat zij in een goede vorm verkeren.

Beide Biesboschzwemmers wisten op hun nummers clubrecords te zwemmen. Tess deed dit op de 100 meter schoolslag en Lars op de 200 meter schoolslag en 400 meter wisselslag.

Naast dit tweetal kwamen ook Margonda Versluis en Nadine Scheeve in Tilburg aan de start. Op de 50 vlinderslag tikte Margonda 0,01 seconden boven haar beste tijd aan. Later op de 50 vrije slag had ze een geweldige start, maar helaas ging de tweede 25 meter niet zo lekker waardoor ze haar beste tijd niet aan kon scherpen.

Nadine bleef op de 100 rugslag op nog geen seconde van haar beste tijd steken, maar op de 400 vrije slag wist ze ruim onder haar inschrijftijd aan te tikken.

Nadine zwom ruim twaalf seconden sneller en zij deed dit met een goed ingedeelde race.

Zwemcompetitie

Het komende weekend komen de zwemmers van de Werkendamse zwemclub in Gorinchem in actie tijdens de tweede wedstrijd van de zwemcompetitie. Na de eerste ronde staan de Biesboschzwemmers op een zesde plaats in hun klasse en het doel is dan ook om deze klassering te handhaven.