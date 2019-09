EINDHOVEN • In het bekertoernooi heeft CFM/Transito vrijdagavond met 4-12 gewonnen van topklasser Brabantia.

De Werkendammers begonnen slordig en in een te laag tempo aan de bekerwedstrijd en zagen de thuisclub dan ook op een verdiende voorsprong komen. Via debutant Jan-Willem Snoei en Bart Jongejan nam CFM/Transito het heft in handen, maar zag het Brabantia net zo snel weer langszij komen.

In de slotfase van de eerste helft ging het gas erop bij CFM/Transito, waardoor er met een 2-5 voorsprong gerust kon gaan worden.

Foutenlast

In de tweede helft begonnen beide ploegen met veel overtredingen, waardoor CFM/Transito met nog zestien minuten te spelen al op vijf overtredingen stond. De stand was inmiddels 3-6, maar de foutenlast drukte even zwaar op de Werkendammers. Dankzij gedegen verdediging en goed keeperswerk bleef de voorsprong behouden en kon men in de eindfase van de wedstrijd nog uitlopen naar een ruime 4-12 overwinning.

Doelpuntenmakers CFM/Transito: Jan-Willem Snoei (2), Bart Jongejan (3), Chamith van Vuuren (2), Martijn Lommers, Josbert Wemmenhove (2), Gerard van den Adel en Rick Lodder.

Volgende week speelt CFM/Transito de eerste competitiewedstrijd. In Wijchen is Madereros C.F. om 21.00 uur de tegenstander.

