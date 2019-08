Wethouder komt terug van vakantie voor Altena Cup

VEEN • Sportwethouder Peter van der Ven onderbrak afgelopen zaterdagmiddag zijn vakantie om het eerste exemplaar van het programmaboekje van de Altena Cup in ontvangst te nemen.

Van der Ven kwam daarvoor naar De Hanen Weide in Veen. Voorafgaand aan de oefenwedstrijd Achilles Veen tegen SteDoCo overhandigde Jakko Bouman, voorzitter van de Altena Cup, in bijzijn van penningmeester Kees Braat het fraaie boekwerkje aan de wethouder.

Lovend

De wethouder was zeer lovend over dit nieuwe initiatief in de nieuwste gemeente van Brabant. Een groots evenement met veel maatschappelijke doelstellingen. Hij gaf aan op tijd terug te zijn van vakantie om de wedstrijden langs de lijn te volgen.

In Altena zijn dertien voetbalverenigingen actief met in totaal zo'n 7000 leden, onder wie 4500 spelende leden. Daarmee ligt de voetbalparticipatie met 8 procent van het inwoneraantal van Altena ver boven het landelijk gemiddelde van bijna 6 procent. Altena is dus een echte voetbalgemeente.

Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuw initiatief op voetbalgebied. Een aantal enthousiaste voetballiefhebbers staken de koppen bij elkaar, richtte een stichting op en gingen aan de slag.

De gemeente Altena omarmde het initiatief en gaf een financiële bijdrage om de Altena Cup mogelijk te maken, maar in de huidige maatschappij wordt van sportclubs meer verwacht dan sportactiviteiten organiseren. Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen is daarbij een vereiste, aldus de organisatie.

Bewegen

Gezond leven en sportief bewegen werd de slogan. Rabobank Altena/Bommelerwaard is zodoende hoofdsponsor geworden van de Altena Cup. Uit het corporatiefonds van de Rabobank werd een forse donatie ontvangen, waarmee een belangrijk deel van de begroting kon worden gedekt.

De Gezondere Sportkantine, een landelijk initiatief van Team:Fit en Voedingscentrum Eerlijk over Eten, Jongeren op Gezond Gewicht, Rookvrije sportparken in Altena, Nix 18 van GGD West-Brabant, Schouten Europe, Hak Conserven, Fysio Fit en Oerfit, Beleef Altena zijn partners om invulling te geven aan het doel: een Maatschappelijk event rondom een voetbaltoernooi.

Programma

De voorronden van de Altena Cup voor de mannen worden op dinsdag 20 augustus gehouden bij voetbalverenigingen Almkerk, Altena, Be Ready en Sparta'30.

Op 24 augustus strijden ruim 2000 jongens en meiden, mannen en vrouwen van alle voetbalverenigingen in Altena om de eerste Altena Cup. 's Morgens op alle accommodaties van de clubs en 's middags de finalewedstrijden bij GRC 14 in Giessen.

http://www.altenacup.nl