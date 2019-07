Chantal Bron vijfde op EK in Letland

GENDEREN • BMX'er Chantal Bron uit Genderen is tijdens de Europese kampioenschappen in Letland als vijfde geëindigd.

Na de landentraining was ze nog wat onzeker over haar eerste stuk van de baan. Maar in de eerste manche had ze kopstart, maar ze kon dit volhouden en werd tweede. De tweede manche werd ze weer tweede en wiste ze, na tellen en rekenen, dat ze derde manche gewoon uit moest rijden voor een finaleplaats.

De finale was de start minder en na foutje in de eerste bocht werd het nog spannend of Bron uiteindelijk vijfde of zesde was geworden. De fotofinish bracht uitkomst: Bron had een vijfde plek in de wacht gesleept. "Dit had ik nooit verwacht te halen", laat de Genderse in een reactie weten.