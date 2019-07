Roald Leemans hoopt pech achter zich te laten

HANK • Hankenaar Roald Leemans hoopt de pech tijdens de GTC Rally achter zich te laten.

Komend weekend wordt de GTC Rally verreden. Opnieuw zal Breda International Airport dit evenement huisvesten. Naast negen equipes met een auto uit de R5 categorie, staan ook Roald Leemans en zijn navigator Christiaan Paul van Waardenburg met de Citroën DS3 R5 van Rally Team Leemans aan de start. Stevige concurrentie dus om een plek op het erepodium.

De laatste wedstrijd waar het team aan deelnam was de Vechtdalrally bij Hardenberg. Vol goede moed na het bemoedigende resultaat van de ELE Rally. De strijd in Hardenberg was echter van korte duur. Op de eerste klassementsproef brak al in de eerste kilometers de schakelkabel van de DS3 R5, waardoor het team de auto gelijk weer kon opladen om vervolgens huiswaarts te keren. Het was al de derde wedstrijd dit jaar waarin mechanische pech voor een vroegtijdig einde zorgde.

"Strijden om het Nederlands Rally Kampioenschap zit er voor ons niet in dit jaar", zegt Roald. "We hebben met deze auto best wel veel pech te verwerken gehad tot nu toe."

Positief

Het team blijft echter positief kijken naar de gebeurtenissen dit jaar. "Natuurlijk is het iedere keer een teleurstelling om uit te vallen. We zien echter ook dat we de auto steeds beter leren kennen. Niet alleen ik als rijder, maar ook onze monteurs kennen de auto steeds beter waardoor we samen de auto steeds beter naar onze hand kunnen zetten."

Het team probeert nu per wedstrijd de auto, die de naam heeft listig te zijn, beter onder de knie te krijgen en zo meer ervaring op te doen.

"We hopen volgend jaar dan ons beter in de strijd te kunnen mengen. Er zit veel potentie in deze auto en als we dat potentiaal volledig kunnen benutten is er veel mogelijk", verteld Roald. "Dan moeten we wel alle technische problemen te boven komen. We hebben echter al veel over deze auto geleerd en hebben de juiste mensen die ons gevonden die ons helpen."

De equipe werkt daarom onbevangen en zonder druk naar deze wedstrijd toe. Het belangrijkste nu is niet het beste resultaat te scoren, maar om de auto te leren kennen." "We zullen onze kansen, mochten we die krijgen, zeker niet laten liggen. We zijn uiteraard wel competitief ingesteld en willen graag het podium halen. De finish halen, ongeacht het resultaat, is voor nu echter het belangrijkste."

Thuiswedstrijd

De GTC Rally geldt voor het team als de thuiswedstrijd. Vanaf Breda International Airport wacht de deelnemers een 185-tal kilometers die de deelnemers op snelheid dienen af te leggen. Verdeeld over twee dagen werken ze 15 klassementsproeven af, waarvan zo'n 7% op onverharde ondergrond.