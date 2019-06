Oud-trainers hebben goede herinneringen aan jarig Achilles Veen

VEEN • Achilles Veen bestaat 75 jaar. Cor Kamp en Ad Bakker, twee oud-trainers, hebben nog steeds een goed gevoel over de tijd dat ze in Veen werkzaam waren.

Oud-trainers Cor Kamp en Ad Bakker koesteren hun periode bij voetbalclub Achilles Veen, die dit jaar 75 jaar bestaat. "Geweldige mensen, waar je van op aan kon", herinnert Kamp (76) zich. "Ik kijk er met plezier op terug. Ik had ook een geweldig team onder mijn hoede", aldus Bakker (72). Kamp was in de zeventiger jaren in totaal negen seizoenen trainer van Achilles Veen. Bakker had de club in de negentiger jaren zes seizoenen onder zijn hoede. Deze lange 'dienstverbanden' onderstrepen dat het klikte.

Waalwijker Kamp trainde in zijn fase alle teams. Hij maakte een uniek kampioenschap mee. "Het was op Stille Zaterdag 11 april 1974 weet ik nog wel. We werden op eenzelfde zaterdag met drie teams kampioen. Het eerste bij Roda Boys, waardoor we promoveerden naar de derde klasse. Het tweede bij Brakel en het derde elftal bij Rijswijkse Boys. Echt bijzonder." Behalve die bijzondere kampioenschappen koestert Kamp ook de finalewedstrijd om de Nieuwsblad Cup tegen SVW. "SVW was toen nog een gerenommeerde club. Voor 1500 toeschouwers verloren met 3-1, maar het was een geweldige belevenis."

Geweldige supporters

Kamp roemt de geweldige supporters. "Die steunden ons door dik en dun. Nooit meer meegemaakt zoals in Veen. Ik ben er trouwens, hoewel ik daar niet op uit was, nooit bij mijn voornaam genoemd. Het was altijd Van der Kamp of Kamp. Altijd respect."

Kamp had goede spelers in zijn groep. "Leo van de Hengst was de man van goals. Dan had je sjouwer Joop Heurter, Piet Sack, Dick Sack, Bert van Ballegooijen en Peter van Toorn om er maar enkele te noemen." Natuurlijk moest hij ook weleens onpopulaire maatregelen nemen. "Ik heb doelman Ries Kwetters, de beste keeper van de streek, er eens naast gezet, omdat hij de voorkeur gaf aan het trainen voor de zeskamp. Toen heb ik zijn broer Arie maar op de goal gezet."

Een bezoek brengen aan een wedstrijd van Achilles doet Cor Kamp niet meer. "Ik ga alleen nog naar een wedstrijd hier in de buurt. Maar ik kom nog dikwijls in Veen. Bij Appie Honcoop, Arie van der Mooren en Johan Kwetters, 'd'n hofnar'. Bij Appie ga ik ook altijd naar zijn verjaardag en met hem ga ik ook altijd haring eten."

Zakelijker

Bakker (72) had Achilles zes seizoenen onder zijn hoede. Het was toen allemaal zakelijker dan onder Kamp. Bij Achilles waren ze een andere weg ingeslagen met spelers van buitenaf.

Onder leiding van Bakker kwam Achilles op het hoogste amateurniveau te voetballen. "Ik kijk altijd met plezier terug op mijn periode in Veen. Een klein dorp dat toch een stempel drukte op de hoogste klasse", zegt de Bredanaar.

Hij werkte ook bij Kozakken Boys. "Maar als ik moet kiezen waar het 't fijnste was, kies ik voor Achilles." Bijna schreef Achilles Veen geschiedenis toen het in het seizoen 1994/95 meestreed om de titel in de eerste klasse B, toen nog hoogste klasse in het zaterdagvoetbal.

"Met Kozakken Boys speelden we om de titel. In de laatste wedstrijd thuis tegen Excelsior Maassluis, dat al gedegradeerd was, speelden we 0-0 en omdat Kozakken Boys wel won werden zij kampioen. Ik weet nog dat Eric Gudde trainer was van Excelsior. We kregen zoveel kansen en hij begreep dat niet dat wij niet scoorden. 'Ik had hem er zelf wel in willen schoppen', zei Gudde tegen mij, omdat hij het ons wel gunde vanwege het feit dat we samen op de trainerscursus hadden gezeten." Jaren achter elkaar werkte Bakker bij Achilles Veen met een fantastisch elftal.

Prachtige voorhoede

"Een prachtige voorhoede. Met Frans Vonk op links, René Pagie op rechts en Sjaak Hoeke in de spits. Achterin voerde Frans van Wijk het spul aan en voor hem stond de granieten Wilbert Strijtveen. Op linksachter hadden we Hans Jonker, ook een mooie speler."

Bakker herinnert nog goed dat ook toen al Ad Kwetters de grote man achter de schermen was. "En ook Bert Jonker was daarbij actief. Die twee mannen hebben er voor gezorgd dat Achilles zo hoog op kon klimmen. De tegenstanders hadden echt ontzag voor ons."

Druppeltje

Ook herinnert hij zich verzorger Bert Verbeek nog goed.

"Die had leuke dingen. De spelers moesten een druppeltje nemen, waardoor ze onverslaanbaar zouden zijn", lacht Bakker.

"En dan het oude veld. Dat lag er altijd door mannen als Jantje van Aalst als een biljartlaken bij."

Marry Bouman