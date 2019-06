Sterke generale voor ACKC tegen Olympia

ALMKERK • In de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen heeft ACKC zaterdag vrij eenvoudig Olympia uit Spijkenisse aan de kant gezet: 27-7.

Voor de Almkerkers was het zaak om in een goede flow te geraken richting de kampioenswedstrijd op zaterdag 15 juni in Oud-Beijerland, waar ACKC dan mede-koploper Korbatjo treft. Tegen Olympia was Dieke de Cloe de eerste die al snel de score opende. De gasten kwamen wel langszij, maar maakten geen al te sterke indruk. Ingrid Dekkers kon met een voortreffelijk schot en een doorlopertje 3-1 maken. ACKC was los en liet dat ook zien.

Met twee keer Stef Mommers en schoten van Jelle van de Water en Frank Bakker was de stand na een kwartier al naar 7-1 getild. Aanvallen liepen vlotjes en verdedigend kon ACKC, op enkele momentjes na, heel gemakkelijk stand houden. Bij rust zaten de Almkerkers al op rozen met een royale 13-5 voorsprong.

Fel en scherp

Direct na rust was er weer de felheid en de scherpte. Het ACKC-collectief denderde door en wist in de eerste zes minuten ook zes keer de korf te vinden, het was dus al heel snel 19-6. De tegenstanders werden diverse keren te kijk gezet door een frivool ACKC, dat aan het talrijke publiek liet zien over kwaliteit te beschikken en klaar te zijn om naar de 2e klasse te promoveren. Alle spelers haalden hun beste niveau.

Halverwege de tweede helft werd het tijd om te wisselen. Jonne Millenaar kwam er in voor Dieke de Cloe en Frank Bakker maakte plaats voor Marnix Kammer, die zijn laatste thuiswedstrijd speelde. Intussen was de stand tien minuten voor tijd opgelopen naar 24-7, waarbij net als vorige week Sabine Meerman een belangrijk aandeel had.

Publiekswissel

Ook Wietze de Vries kwam weer goed los. Beide spelers kregen nog een publiekswissel en werden door Noor de Graaf en Jochem van der Zouwen vervangen. Ook was intussen de dit seizoen zeer sterk spelende Stef Mommers vervangen door Arné van Herwijnen.

De laatste minuten kon ACKC de overwinning nog meer glans geven en de Almkerkers voerden de eindstand op naar 27-7. Op 15 juni gaan ACKC en Korbatjo uitmaken wie zich tot kampioen van de 3e klasse I mag kronen.