Jeugd Cross Smash kampioen

WERKENDAM • Het eerste jeugdteam van BC Cross Smash uit Werkendam, dat uitkomt in de U17-II, is zaterdag kampioen geworden in de uitwedstrijd in Zwijndrecht.

Het team bestaat uit Joris de Jong, Kylian Bot, Daniel Schermers, Gernine Koek, Myrthe Lock en Kim Beumer.

Komende zaterdag wacht een finaledag, waarbij alle andere U17-II kampioenen van deze regio tegen elkaar gaan strijden om wie zich de beste van regio Zuid-West Nederland mag noemen.