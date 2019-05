Henk van der Stelt wint in Almkerk

Henk van der Stelt won zaterdag in Almkerk.

Henk van der Stelt won zaterdag in Almkerk.

ALMKERK/HANK • Hankenaar Henk van der Stelt heeft zaterdagmiddag met overmacht Rondje Almkerk gewonnen.

Met een tijd van 34:42 was hij meer dan twee minuten sneller dan de nummer twee in de wedstrijd. De tweede loper die binnenkwam was Arik Burghout uit Meeuwen. Hij noteerde een tijd van 36:48.

Vrouwen

De overwinning bij de vrouwen ging naar Emmy Vink. De loopster uit Well die uitkomt voor Altena Road Runners klokte 44:06. De volgende stratenloop is op woensdagavond 3 juli. De atleten doen dan Werkendam aan voor de Van der Straatenloop.