SKV trekt aan langste eind

SLEEUWIJK • SKV heeft zaterdag de wedstrijd bij Voltreffers uit Oosterhout gewonnen.

Voor de Sleeuwijkers liep de wedstrijd stroever dan een week eerder tegen OJC'94 uit Berkel-Enschot, maar Voor de neutrale toeschouwer was het bij vlagen een boeiende en spannende wedstrijd.

Zo werd er in de laatste 10 minuten nog acht keer gescoord door beide teams, waar het verschil steeds 1 of 2 bleef. De scheidsrechter floot af bij een stand 13-15 in het voordeel van SKV.