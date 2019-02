Veertien persoonlijke records voor jonge Biesboschzwemmers

WERKENDAM • Jonge Biesboschzwemmers hebben zaterdag in Oosterhout voor veertien persoonlijke records gezorgd.

De junioren hadden 100 vlinderslag, 50 rug- en vrije slag op het programma staan. Romée van Rossem en Nicole Bogerd zwommen alle afstanden. De middag begon met de vlinderslag en beide wisten hun persoonlijke records met enkele seconden aan te scherpen. Nicole was ook halverwege sneller dan ooit en zij deed dit ook op de rugslag. Voor Romée was er een persoonlijk record op de vrije slag. Bij de jongens zwommen Lars Branderhorst en Rens Lisman alleen de 50 meter nummers. Beide jongens wisten zich te verbeteren op de vrije slag. De oudste minioren zwemmers zwommen 100 rug- en vrije slag.

Bij de meisjes kwamen Tess Vonk en Anne Lisman aan de start en bij de jongens Lars de Kooter. Tess en Lars zwommen beide naar de winst op beide nummers en zij wisten ook beide hun tijden aan te scherpen. Anne zwom, net als Tess en Lars, een nieuwe toptijd op de rugslag en was ook halverwege sneller dan ooit. Jette Branderhorst, Amy de Kooter en Maud Vonk kwamen in de jongste categorie aan de start.

De meisjes zwommen 100 wissel- en vrije slag. Voor Maud en Amy betekende dit nieuwe nummers en dus geen kans om persoonlijke records te zwemmen. Op de vrije slag zwommen alle drie de meisjes goede races. Maud werd tweede en bleef Jette en Amy voor. Op de wisselslag was de volgorde hetzelfde, maar Maud had bij een keerpunt iets niet goed gedaan en daardoor schoven Jette en Amy allebei een plaats op. Jette kreeg een zilveren medaille en voor Amy was er brons. Jette was bijna acht seconden sneller dan haar oude toptijd.