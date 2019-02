Voltena wint overtuigend van PDK Huizen

WERKENDAM • De dames van Voltena zongen het al voorafgaand aan het duel met PDK Huizen zaterdag: 'I didn't come here to participate, I came here to dominate.' Deze instelling eindigde uiteindelijk in een 3-0 zege voor de thuis spelende Werkendammers.

De eerste set verliep echter nog wat stroef. De Werkendamse meiden hadden last van het blok aan de kant van PDK Huizen en kregen de bal moeilijk op de grond. Wel waren ze stabiel in de pass en dit zorgde ervoor dat er aan het spelletje gebouwd kon worden. De servicedruk werd opgevoerd door IMS/Voltena en de meiden kwamen dichterbij. Ze stonden zelfs met 24-22 voor. Dit werd echter nog niet meteen afgemaakt, waardoor de set enorm spannend werd.

Met wat goede services, verdedigingen en het enthousiasme van het publiek wist IMS/Voltena aan het langste eind van deze set te trekken: 33-31. In de tweede set liepen de Werkendamse meiden al snel uit op PDK Huizen. Er werd goed geserveerd, de pass lag goed en IMS/Voltena had meer grip op het spel van Prima Donna Kaas. Gatenkaas had je het ook wel kunnen noemen aan de kant van de uitploeg. Deze set werd dan ook makkelijk gewonnen door Voltena: 25-12.

Minder overtuigend

De derde set was iets minder overtuigend. IMS/Voltena liep gelijk op en soms zelfs een beetje achter op de meiden uit Huizen.

De passjes kwamen iets minder netjes en de ballen werden niet meer geplaatst op de vooraf afgesproken plekken. Echter bleef IMS/Voltena de rust bewaren en zo werd ook de derde set gewonnen met 25-21.

OBEG Donitas

Het duurt even voordat het Werkendamse team weer in actie mag komen. Op zaterdag 9 maart staat de volgende wedstrijd op het programma van de volleyballers. Deze vindt uit in Groningen plaats tegen OBEG Donitas.

Genoeg tijd voor de Werkendammers om de benodigde voorbereidingen hiervoor te treffen, dus.