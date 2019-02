SKV verrast in Berkel-Enschot

SLEEUWIJK • SKV heeft zaterdag een verrassende zege op nummer 2 OJC uit Berkel-Enschot geboekt.

SKV had gekozen om het tempo niet al te hoog te leggen en naar goede kansen te zoeken. De tegenstander zocht naar snelle combinaties, maar was na elk schot de bal kwijt. Zo duurde het vijftien minuten, totdat Siska Koek met een korte kans de score opende. OJC reageerde nu direct met de 1-1. Zo kon het andere vak eindelijk gaan aanvallen. De wedstrijd kwam eindelijk wat op gang. SKV bleef aan de goed kant van de score. Zo scoorde voor de rust rebounder Van Weelden met twee verre schoten en kon ook Stefan de Jong en Lucas Naeye een doelpuntje mee pikken.

Een 3-5 stand in de rust was voorafgaand aan de wedstrijd niet echt verwacht. Na de rust het zelfde spelbeeld. OJC kwam niet in de wedstrijd en SKV bleef aan de goede kant van de score. Een strafworp van Lucas Naeye en een ver schot van de sterk spelende Joost de Jong zorgde voor een 4-7 voorsprong. OJC haakte nog wel aan en scoorde drie maal op rij en bracht de stand weer op 7-7.

Cristhel Duijzer kwam erin voor de moegestreden Van Herwijnen en wat frisse aanvalsdrang in de persoon van Robin Duizer voor de lange rebounder Lucas Naeye. Cristhel Duijzer scoorde direct een mooi afstandschot. OJC scoorde nog een gemakkelijk gegeven strafworp, maar aan de andere zijde verdiende Siska Koek een strafworp die Robin Duizer er keurig inlegde 8-9. SKV ging er in geloven dat er een goed resultaat mogelijk was.

Een mooie combinatie door de dames zorgde voor de 8-10 van Annemarie Scherff. Joost de Jong kon voor de beslissing in de wedstrijd zorgen door twee keer van afstand te scoren. 8-12. Coach Drost liet de 14-jarige Esmee Boterblom nog debuteren en Robin Duizer bezegelde het lot van OJC met de 9-13 met een afstandsschot.